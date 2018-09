Luca di Montezemolo : "Ferrari a gagné des championnats comme ça"

Luca di Montezemolo a un long passé en Formule 1, chez Ferrari, qui l'autorise à porter les jugements les plus tranchants. Et ce qui est arrivé dimanche au Grand Prix d'Italie ne l'a pas choqué. Voir Valtteri Bottas prolonger son premier relais pour bloquer la Ferrari leadfer de Kimi Räikkönen et permettre à son coéquipier de Mercedes, Lewis Hamilton, de revenir sur son compatriote finlandais faisait partie du jeu.

"Je peux vous dire que Ferrari a gagné plusieurs championnats [de cette façon] quand j'étais P-DG, avec Kimi [Räikkönen] et Felipe Massa, avec Rubens Barrichello et Michael Schumacher, avec Michael et Eddie Irvine", a affirmé l'homme d'affaire dans une interview donnée à la BBC depuis son bureau à Rome.

"Ça fait partie de l'histoire. Et Bottas n'a rien fait d'incorrect ou d'idiot. Il a fait sa course. Mercedes a fait son boulot. Si j'avais été aux commandes de Ferrari dans les mêmes conditions que Mercedes, j'aurais fait exactement le même choix. Point final", a ajouté l'Italien de 71 ans, entré à Maranello en 1973 tant qu'assistant du fondateur de la marque, Enzo Ferrari, avant d'occuper sur différentes périodes les fonctions de directeur sportif et président, jusqu'à son départ forcé en 2014.