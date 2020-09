Mercedes reste en haut de l'affiche à Monza, avant la qualification du Grand Prix d'Italie, qui débutera à 15h à Monza. Samedi, Valtteri Bottas a dominé le dernier entraînement de la huitième manche du Mondial en proposant un tour en 1'20"089, finalement validé par les commissaires malgré un passage flagrant en dehors de la limite de la piste définie par la directeur de course dans la parabolique, juste avant la ligne d'arrivée.

"Objectif podium pour Renault : Ricciardo et Ocon deviennent des prédateurs"

Le Finlandais n'a devancé ni son coéquipier Lewis Hamilton ni la Red Bull de Max Verstappen mais les McLaren de Carlos Sainz et Lando Norris, de respectivement 0"229 et 0"323, ce qui ne le met pas à l'abri dans la course à la pole position.