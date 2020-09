En revanche, on attendait les Red Bull et autres AlphaTauri de l'empire de la boisson énergisante aux places suivantes, et on a eu droit à un joli tour de Lando Norris (McLaren) valant le troisième temps, à 0"897. Le Britannique, qui a mené la charge pour l'écurie de Woking, a devancé le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), un peu étonné de se retrouver là, qui plus est devant Max Verstappen (Red Bull)... "Il y a quelque chose d'étrange à l'arrière de la voiture, c'est comme si ça rebondissait… Ouais les gars, j'ai un problème", s'est-il écrié à la radio, dans son tour de rentrée.