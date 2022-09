Grand Prix d'Italie

Pas grisé par sa remontée victorieuse de la 14e place à Spa, Max Verstappen avait fait preuve de prudence avant son Grand Prix national, en prédisant un sursaut de Ferrari. On sait ce qu'il en est advenu à Zandvoort et c'est pour ça que ses propos sur le scénario du week-end à venir, à Monza, ont de quoi effrayer les hommes de la Scuderia, et leurs supporters.

Le Néerlandais risque fort de gâcher les festivités commémoratives du centième anniversaire de la création de l'Autodrome national de Monza, et les soixante-quinze ans de la naissance de la marque au cheval cabré. "Je suis vraiment impatient d'y courir, a déclaré le n°1 mondial. Si on regarde l'année jusqu'à présent, nous avons été rapides dans les lignes droites et je pense que ça va être la même chose ce week-end."

C'est vrai, la RB18 a gagné à Miami, Bakou, Montréal et Spa-Francorchamps, et le "Temple de la vitesse" a tout pour exacerber ses qualités de puissance et d'aérodynamique.

29 points à prendre à Leclerc et Pérez

Ce week-end au Nord de Milan, la monoplace frappée du n°1 est donc attendue comme la favorite pour une onzième victoire saisonnière. Car la n°11 de Sergio Pérez paraît beaucoup moins en mesure de s'imposer, en raison des difficultés éprouvées par le Mexicain depuis le Grand Prix de France, disputé le 24 juillet dernier.

Après une nouvelle prestation décevante et un rappel à l'ordre du surveillant général Helmut Marko, à Zandvoort (5e), "Checo" est d'abord là pour regagner du crédit dans le garage bleu marine. "Nous avons beaucoup de choses à analyser de la dernière course afin de revenir plus fort à Monza, concède-t-il. Je suis un peu en difficulté avec les réglages de ma voiture." Un aveu qui ne peut mettre qu'en exergue la maestria de son leader.

Intouchable depuis quatre courses, "Super Max" a marqué 52 points sur 54 possibles. Depuis Le Castellet, son avance a explosé sur ses deux poursuivants au championnat, Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez, ex aequo à 109 points, et la question n'est plus de savoir s'il sera champion du monde, mais quand.

Car à ce rythme, Monza fait figure de dernière étape avant la deuxième consécration, le 2 octobre à Singapour. Au soir de la 17e des 22 manches du Mondial, en Asie, il ne restera que cinq courses, offrant chacune 25 points pour la victoire et un point pour le meilleur tour, ainsi que les huit points en jeu lors de la course Sprint au Brésil.

Zéro podium au Grand Prix d'Italie !

Depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite à Djeddah, il surfe sur 13 Grands Prix dans les points et seul Daniel Ricciardo (McLaren) est sur une série plus longue, de 14 arrivées, mais sans avoir scoré comme lui à tous coups.

Bref, Max Verstappen a raison de partir du principe que le mot d'ordre est d’éviter tout abandon, venu de lui ou de son matériel. D'autant qu'une statistique aberrante hante son palmarès déjà immense : il n'est jamais monté sur le podium du Grand Prix d'Italie (ndlr : il a gagné le Sprint en 2021) et son meilleur classement est une cinquième place à Monza, en 2018.

Ses deux dernières courses en Lombardie l'ont conduit à des abandons, en 2020 à cause de l'explosion d'un pneu, et en 2021 suite à un accrochage avec Lewis Hamilton (Mercedes). S'il gagne dimanche, on pourra se dire que rien ne peut plus l'arrêter.

