Formule 1

"La victoire de Hamilton, c'est l'arbre qui cache la forêt"

GRAND PRIX DE BAHREIN - Dominé lors de toutes les séances d'essais et en qualifications par Max Verstappen, Lewis Hamilton a finalement remporté la course dimanche dernir à Sakhir. La Mercedes est clairement en deça de la Red Bull en termes de performance. A quoi faut-il s'attendre pour la suite ? Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta s'interrogent.

00:09:39, il y a 19 minutes