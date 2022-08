Formule 1

Fous du volant - Champion du monde de la malchance, "Leclerc a fait son deuil du championnat"

F1 75 dépassée face à la Red Bull RB18, tear-off de Max Verstappen dans son système de freinage, pari osé et perdant : tout semble se liguer contre Charles Leclerc (Ferrari) cette saison. Dans les Fous du Volant, à écouter en podcast, Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta parlent de ce que le Monégasque et Ferrari peuvent espérer malgré tout d'ici la fin d'année.

00:07:11, il y a une heure