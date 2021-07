Formule 1

"Avec Verstappen et Hamilton, tout est en place pour une fin de saison à la Prost-Senna"

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE - Qui a raison ? Qui a tort ? Les Fous du Volant prennent position dans le crash entre Lewis Hamilton et Max Verstappen survenu dès les premiers virages du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche dernier. Pour Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta, "on a franchi un cap dans l'animosité" entre les deux hommes. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast.

00:14:49, il y a une heure