Formule 1

"La course de qualification a fait pschitt, au bout d'un tour, le top 4 était figé"

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE - Déjà peu enthousiastes avant le Grand Prix, les Fous du Volant ne sont pas plus convaincus que ça après avoir assisté à la première course de qualification sprint, dimanche, à Silverstone. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta la débriefent. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast.

00:10:52, il y a 43 minutes