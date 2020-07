GRAND PRIX DE HONGRIE - Septième des essais libres 1 à 1"401 du meilleur tour de Lewis Hamilton (Mercedes) et dixième des essais libres 2 à 3"261 de son coéquipier, Sebastian Vettel, Charles Leclerc (Ferrari) a tiré un bilan mitigé de sa première journée, vendredi.

"C'était mieux que prévu, a déclaré le Monégasque. Nous sommes arrivés avec grosso modo la même voiture qu'en Autriche mais cette piste semble mieux lui convenir. Il y a moins de lignes droites comparé au dernier endroit visité et ici, nous sommes plus rapides dans les virages. Cet après-midi, il pleuvait, nous avons galéré pour mettre le doigt sur certains trucs et je n'étais pas très content car je manquais de confiance sur piste sèche."

