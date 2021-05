Formule 1

Mercedes prépare l’après-Hamilton, et Toto Wolff n’a pas que Max Verstappen dans le viseur

LES FOUS DU VOLANT - Direction Monaco pour le prochain Grand Prix. Et traditionnellement, c'est sur le circuit urbain monégasque que les premiers bruits de couloir pointent le bout de leur nez, concernant les contrats pour les saisons à venir. Gilles della Posta et Stéphane Vrignaud font ainsi le tour du marché des pilotes et des écuries, notamment de Mercedes, pour vous ce mardi.

00:12:56, il y a une heure