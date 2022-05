Il faut de la confiance pour rouler pied au plancher tout en flirtant avec les rails dès les premiers essais du Grand Prix à Monaco. Disputés pour la première fois ce vendredi, le premier entraînement de la manche princière du championnat du monde a montré que le héros local Charles Leclerc était prête à défier ses rivaux pour la victoire dans la plus prestigieuse épreuve du calendrier, pourtant pas assurée d'avoir sa place dans le concert de la Formule 1 l'an prochain. Stoppé par une panne de moteur alors qu'il menait confortablement le Grand Prix d'Espagne dimanche dernier, déchu de sa place de n°1 mondial par Max Verstappen (Red Bull), jamais à l'arrivée de sa course nationale, le natif de Monte-Carlo a attaqué comme si de rien n'était.

Constamment aux avant-postes, le pilote de la F1 75 n°16 a fini en haut de la feuille des temps, après un tour en 1'14"531, en pneus "medium", à la 49e minute d'essais. Etr malgré ce déploiement de risques - il a fait un tout droit au premier virage et à la chicane du port pour éviter un crash - il a seulement devancé Sergio Pérez (Red Bull) et son coéquipier Carlos Sainz de respectivement 0"039 et 0"070.

Sur ce circuit tortueux, où la traction à la sortie de tous les virages lents compte plus que la Vmax au bout du tunnel, "Charlot" a envoyé un signal clair à la concurrence. Et il est disposé à hausser le ton avec les gommes C5 "tendre" de Pirelli, les plus tendres de la gamme italienne, qui donneront une première idée des forces en présence en mode "qualification", lors des essais libres 2 disputés de 17h à 19h.

Verstappen a refusé de subir : "A la fin, il était en lévitation"

A plusieurs reprises le plus rapide (8e, 18e et 43e minutes), Max Verstappen (Red Bull) a fini en retrait avec le quatrième temps à 0"181, faute d'avoir pu aller au bout de son effort. Parti pour enchaîner suite à son meilleur chrono (1'14"712) réalisé à l'approche du dernier quart d'heure, le champion du monde a fait un plat sur un pneu avant en freinant en catastrophe au virage n°1.

Hamilton : "Les rebonds sont dingues"

Encore une fois, les Ferrari et Red Bull ont évolué dans une ligue à part puisque le premier challenger, Lando Norris (McLaren), est cinquième à plus d'une demi-seconde, à la tête d'un petit peloton groupé en moins de 0"2 où figurent Pierre Gasly (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (McLaren) et George Russell (Mercedes). En difficulté en Principauté ces dernières années, les Flèches d'argent semblent reparties pour un week-end pénible puisque Lewis Hamilton, dixième derrière Sebastian Vettel (Aston Martin), s'est plaint de violents rebonds à bord de sa W13.

"Les rebonds sont dingues. C'est l'avant qui rebondit beaucoup", a signalé le septuple champion du monde à son équipe dès la mi-séance. N'en pouvant plus, il a jouté dans la dernière minute : "J'ai besoin de protection en pousse dans le cockpit, ça rebondit tellement !" Débarrassée de son marsouinage dans les lignes droites à Montmelo, la Mercedes est affectée par d'autres phénomènes parasites sur le premier vrai circuit urbain de la saison, et résoudre l'équation ne sera pas simple, surtout avec une journée de travail en moins avant la qualification.

Dans la seconde partie de classement, il faut noter le départ prudent d'Alpine avec Fernando Alonso 13e et Esteban Ocon 15e, et l'heure de travail perdue par Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en raison de transmission ou moteur. Vingtième, le Finlandais suit Mick Schumacher (Haas), qui stoppé à l'entrée de la pit lane a déclenché un drapeau rouge de la 20e à la 25e minute.

