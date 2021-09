La météo exécrable nous a privé d'essais libres 3, samedi à Sotchi, mais en échange on a eu droit à une séance de qualification palpitante, sens dessus-dessous. Sur une piste humide s'asséchant, Lando Norris (McLaren) a gagné une jolie réputation d'équilibriste en signant sa première pole position sur le circuit du Grand Prix de Russie. Longtemps serein, Lewis Hamilton partira finalement 4e dimanche, après une bourde en rentrant aux stands, abîmant son aileron avant.

Le nom de Lewis Hamilton (Mercedes) rivé sur la première ligne des écrans de chronométrage, le jeune anglais a jugé en voyant son compatriote George Russell (Williams) oser le pari des pneus slicks, qu'il était temps pour lui aussi de passer prendre des "tendre" et tenter le tout pour le tout. On l'avait vu résolu sur la piste inondée de Spa-Francorchamps, et ça s'était terminé dans le mur du raidillon. Cette fois, il a tenu sa machine orange sur la bonne trajectoire et il avait le timing pour lui. Grâce à un secteur 3 où la piste offrait un surcroit d'adhérence, le pilote de la MCL32 n°4 est parvenu à déloger Sainz (Ferrari) de la première place en arrêtant le chrono à 1'41"993.

Grand Prix de Russie Sotchi noyé sous la pluie : les libres 3 annulés, la qualification reste "prioritaire"... IL Y A 5 HEURES

Norris remonte le temps

Fort de cet exploit, Lando Norris a dépoussiéré les stats de McLaren comme son coéquipier Daniel Ricciardo l'avait fait en l'emportant à Monza. Il faut en effet remonter au Grand Prix du Brésil 2012 pour trouver trace de la précédente position de pointe de l'écurie du Nord de Londres, avec Lewis Hamilton.

Parti en tête-à-queue dans son tour de rentrée, Carlos Sainz rangera donc sa Ferrari juste derrière la McLaren n°4 sur la 1re ligne, dimanche à 14h, alors que George Russell (Williams) et Lewis Hamilton seront associés en deuxième ligne. Mal payé de son audace, le futur pilote Mercedes a été le troisième pilote capable d'améliorer le temps de référence d'un septuple champion du monde trop brouillon pour mériter mieux.

Hamilton a tout gâché

Rentré trop vite dans la voie d'accès au stand pour se dépêcher de prendre des Pirelli "tendre", l'Anglais a cassé son aileron avant contre le muret et peut-être faussé le parallélisme de sa W12. Car il s'est ensuite lancé sans conviction dans un ultime tour chrono, qu'il a terminé en tête-à-queue, à reculons contre un mur de protection.

Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) relégués en fond de grille suite à l'utilisation d'un quatrième V6 hors quota réglementaire, Pierre Gasly (AlphaTauri) victime d'un couac de la part son équipe en Q2, il restait encore des accessits enviables à aller chercher. C'est ainsi que Daniel Ricciardo (McLaren) et Fernando Alonso (Alpine) ont trouvé place sur la troisième ligne, devant un Valtteri Bottas (Mercedes) brillant sur le sec mais vu trop souvent dans les échappatoires pour espérer mieux. Tout comme Sergio Pérez (Red Bull), neuvième et définitivement pas à l'aise sur le bitume humide.

Lance Stroll (Aston Martin), huitième, et Esteban Ocon (Alpine), dixième, derniers invités de la Q3, les grands déçus de cette session resteront donc Sebastian Vettel (Aston Martin), éliminé en Q2 pour 0"05, et Pierre Gasly (AlphaTauri), douzième, loin du top 5 qu'il viserait raisonnablement.

Grand Prix de Russie Pour Leclerc, Hamilton est "plus propre" que Verstappen dans la bagarre IL Y A UN JOUR