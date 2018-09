Ferrari - Sebastian Vettel a tapé et a perdu du temps mais rien de grave, Kimi Räikkönen est là

"A smile and a kiss", c'est ainsi que Ferrari a résumé sa première journée à Singapour, vendredi soir, et spécialement les essais libres 2 de ses pilotes. En effet, Kimi Räikkönen a fini avec le meilleur temps alors que Sebastian Vettel a sérieusement frotté sa "rossa" contre un mur, l'obligeant à stopper ses activités à mi-séance. Sans avoir passé les Pirelli "hyper tendre" ni aligné de long relais. Rien d'idéal dans la course-poursuite qui doit l'amener à refaire ses 30 points de retard sur le numéro 1 mondial de Mercedes, Lewis Hamilton.

"Tout s'est déroulé en douceur, a résumé le Finlandais, qui en 1'38"699 peut se targuer de détenir le nouveau record officieux de la piste, en raison des deux mètres perdu par le circuit, qui n'affiche plus que 5065 mètres. "Lors des essais libres 1, nous avons checké pas mal de choses et procédé à des changements, lors des libres 2 tout a semblé bien fonctionner."

"Les data de Kimi sont très importantes"

"Les pneus se sont comportés à peu près comme prévu. L' 'hyper tendre' est assurément celui qui procure le plus de grip sur un tour, ce qui est très utile ici, au moins pour les relais courts. Ils ne vont pas tenir aussi longtemps que les autres mais ça, on le sait. J'ai essayé deux fonds plats différents et il ce n'est pas le jour et la nuit entre les deux", a-t-il conclu.

"Après avoir tapé, nous avons pris des précautions et avons décidé d'arrêter de tourner, a déclaré Vettel. Nous avons perdu du temps mais j'ai eu une bonne impression de la voiture. Par chance, je connais la piste et je pourrai rattraper ce temps perdu. Samedi, je me pencherai sur la balance de la voiture pour mieux la sentir que vendredi soir. Ça devrait aller. Et puis, les datas de Kimi sont très importantes car il a eu une session sans histoire. J'ai perdu du temps, ça peut arriver. En EL2, nous avons essayé quelque chose qui n'a pas marché mais la voiture a du potentiel."