Formule 1

FORMULE 1 - GP DE STYRIE - Mercedes n’a plus de marge : "Ils sont passés un peu trop vite en mode 2022"

GRAND PRIX DE STYRIE – L’équipe Mercedes reste sur une série de quatre Grands Prix sans victoire. Une statistique inquiétante pour la suite de la saison 2021 qui ne s’annonce pas des plus roses. Pour Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, l’équipe pensait bénéficier d’une marge plus importante sur la concurrence et a misé trop tôt sur 2022.

00:08:18, il y a un jour