Formule 1

F1 - Leclerc au niveau d’Hamilton et de Verstappen ? "Ils l’ont laissé un peu en dessous"

GRAND PRIX DE STYRIE – Charles Leclerc a connu un Grand Prix fait de haut et de bas en Styrie, dimanche dernier. Coupable d’un accrochage dès le premier tour, il est remonté du fond de la grille jusqu’au 7e rang. Pour Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta, si sa remontée est la plus aboutie de toutes, le Monégasque est encore un cran en dessous d’Hamilton et de Verstappen.

00:12:11, il y a 27 minutes