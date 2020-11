Depuis presque deux semaines, tout le monde ne parle que de ça. Ou presque. Après avoir clairement jeté un froid sur son avenir après Imola, Lewis Hamilton est au coeur des discussions dans le paddock, qui se demande bien de quoi l'avenir du Britannique sera fait. Forcément interrogé à ce sujet jeudi à Istanbul, où il pourrait être sacré champion du monde dimanche, le pilote Mercedes a accepté d'en dire plus. Et il se voit encore dans l'écurie allemande.

"Je n'ai pas encore toutes les réponses sur ce que je vais faire, a-t-il assuré dans des propos relayés par Motorsport. Je crois que j'ai le meilleur contrat ici, pour la façon dont il est structuré et pour la gestion du temps. L'équipe qui m'entoure est géniale. Mais je cherche toujours à voir comment nous pouvons progresser. Comment puis-je être plus efficace et en faire plus pour les partenaires ? Comment puis-je me positionner pour en faire plus pour l'équipe ?"