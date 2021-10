La peur l'a donc emporté. Inquieté par la perspective d'un abandon quasiment fatal pour son pilote dans la course au titre mondial, Mercedes a décidé d'équiper la W12 de Lewis Hamilton d'un nouveau V6 pour le Grand Prix de Turquie, la seizième manche du Mondial disputée ce week-end à Kürtkoy, dans la banlieue d'Istanbul.

Le nombre de V6, la partie principale d'un propulseur, étant limité à trois par saison, l'installation de ce seul quatrième bloc dans la monoplace n°44 entraine une pénalité de dix places sur la grille de départ.

Lors du dernier Grand Prix, à Sotchi, Red Bull avait changé le moteur de la RB16B de Max Verstappen, ainsi que plusieurs autres éléments soumis à des quotas stricts. Le dépassement de ces autorisations réglementaires avait conduit le n°2 mondial néerlandais à s'élancer de la dernière place.

Depuis la précédente manche, il y a deux semaines en Russie, Mercedes avait laissé courir la rumeur d'un changement de moteur, malgré les appels du septuple champion du monde à retarder l'échéance, en gérant le potentiel mécanique. Lui-même avait confié avoir demandé le moins possible à sa mécanique lors de la centième victoire à Sotchi, et les motoristes basés à Brixworth avaient promis d'étudier en détail la possibilité de couvrir les sept derniers week-ends de 2021 avec les V6 n°2 et 3, installés respectivement à Bakou et à Spa-Francorchamps.

Le risque était donc manifestement trop grand mais Mercedes a choisi de prendre des pénalités a minima en limitant l'impact à dix places de grille.

