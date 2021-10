Lewis Hamilton reste devant à Istanbul. Pour la forme. Vendredi après-midi; comme il l'avait fait le matin, le Britannique a fini l'heure de test nanti d'une meilleure performance assez symbolique puisque le quatrième moteur que son équipe, Mercedes, a mis en service dans sa W12 lui vaudra de perdre dix places sur la grille du Grand Prix de Turquie, dimanche.

En 1'23"804, avec les pneus "tendre" de Pirelli, le n°1 mondial et vainqueur de l'édition 2020 a gagné trois dixièmes par rapport au premier entraînement (1'24"178), un gain en partie dû à l'amélioration des conditions de piste. L'an dernier, les pilotes s'étaient plaint d'un enrobé neuf très glissant, ce que les promoteurs de la seizième manche du Mondial ont tenté de corriger en nettoyant les 5 388 mètres avec de l'eau projetée à haute pression.

La Red Bull de Verstappen pas au point

Si l'on met de côté cette copie un peu trop parfaite, il faut donc s'attarder sur l'auteur du deuxième temps, qui n'est pas son rival Max Verstappen (Red Bull) mais bien Charles Leclerc (Ferrari). Sans que l'on doive en être surpris. Le Monégasque, déjà crédité du troisième chrono lors des essais libres 1, a grimpé d'une marche pour échouer à 0"166. Avec la réserve d'usage : la Scuderia roule souvent à vide le vendredi et on en saura plus sur les possibilités de Maranello samedi. Sachant que Carlos Sainz ne sera pas dans le match, frappé par un renvoi en fond de grille suite à l'installation de son quatrième groupe propulseur de la saison.

En revanche, le plus intéressant de cette session est peut-être le troisième temps de Valtteri Bottas (Mercedes), qui pourrait enfin donner un coup de main à son leader. Bloqué à 0"410, le Finlandais devra poursuivre sur cette lancée pour gêner les Red Bull, auteures des quatrième et cinquième avec, une fois n'est pas coutume, Sergio Pérez devant Max Verstappen. Le Mexicain a lâché 0"569 et le Néerlandais 0"635. Que s'est-il passé ? Le Batave s'est beaucoup plaint de sous-virage dans son tour de référence, mais ça n'explique pas tout.

Valtteri Bottas enfin capable de bloquer les Red Bull et favoriser la remontée de Lewis Hamilton, ça ressemble à un bon pitch pour dimanche. Mais les choses ne s'annoncent pas si simples : la météo évalue à 40% le risque de pluie le reste du week-end, ce qui pourrait bien faire de ce Grand Prix de Turquie un clone du précédent couru en Russie. Et une incitation pour Mercedes à sortir sa botte secrète. En effet, l'équipe septuple championne du monde n'a opéré qu'un changement de moteur a minima (le V6) pour sa star anglaise, en remettant à plus tard le renouvellement d'autres éléments (turbo, batterie, récupérateur d'énergie…) sujets à pénalité. Une pluie comparable à celle de l'année dernière inciterait l'équipe de Toto Wolff à passer d'autres pièces car un départ en dernière ligne, sur une piste mouillée, n'aurait plus rien de dramatique comme l'a montré Max Verstappen il y a deux semaines.

En deuxième rideau, on a retrouvé vendredi après-midi à peu près les mêmes acteurs que le matin : Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso, Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri). Seul Carlos Sainz (Ferrari, 12e) manque à l'appel dans le top 10, remplacé par Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

