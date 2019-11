Libres 3 : Verstappen au top, Leclerc en panne

On attendait une Mercedes ou une Ferrari, mais pas une Red Bull. Pourtant, c'est bien Max Verstappen qui a établi le meilleur chrono des essais libres 3, samedi à Austin sur le Circuit des Amériques, dont les températures (17°C dans l'air, 25°C sur la piste) n'avaient plus rien à voir avec la fraîcheur de la veille.

En 1'33"305, le Néerlandais s'est posé en candidat à la pole position du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique, 0"218 devant Sebastian Vettel (Ferrari) et 0"513 devant… Lando Norris (McLaren).

Plus surprenant encore que la performance du débutant de Woking, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont péniblement signé les quatrième et cinquième temps, à 0"599 et 0"618. Devant Alexander Albon, le pilote n°2 de Red Bull, relégué à 0"678.

Quid de Charles Leclerc ? Il a rangé en urgence sa Ferrari dès son premier tour de piste, et le nuage de fumée qui n'a pas tardé à s'échapper de sa SF90 laisse peu de doutes sur l'origine du mal. Pour la Scuderia, la question est maintenant de savoir ce qu'il faudra changer de son groupe propulseur.