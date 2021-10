Formule 1

Fous du volant - Verstappen préféré des fans, Hamilton déclassé, hype Norris - McLaren : le sondage-choc expliqué

LES FOUS DU VOLANT - Cette semaine, les Fous du Volant décryptent le sondage de popularité des pilotes et des écuries auprès des fans, qui renversent Hamilton et Ferrari. Au menu : des entrées fracassantes dans le Top 3 et des descentes étonnantes... Retrouvez cet extrait des fous du volant en vidéo. Vous pouvez également écouter l’intégralité de l’émission en podcast.

00:16:03, il y a 23 minutes