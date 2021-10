Formule 1

"La pression est montée d'un doigt" entre Verstappen et Hamilton pour le titre

LES FOUS DU VOLANT - Max Verstappen a une nouvelle fois impressionné à Austin. Nerveux le vendredi lors des essais et auteur d’un geste grossier, le Néerlandais a maitrisé la course et surtout il a parfaitement géré ses pneumatiques. Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud reviennent sur sa nouvelle victoire si importante pour le titre et sur la stratégie Red Bull qui a fait la différence.

00:09:47, il y a une heure