Pierre Gasly a réalisé une belle performance en s'appropriant la place de "meilleur des autres", lors de la qualification du Grand Prix du Brésil, samedi à Sao Paulo. Le Français de Toro Rosso s'est classé septième, à 1"329 de Valtteri Bottas (Mercedes), auteur de la pole position. Un résultat bonifié par la pénalité de Charles Leclerc. Le Monégasque de Ferrari reculé de dix places, le Normand partira donc sixième.

"Je suis vraiment content de cette qualification !, s'est-il exclamé le pilote de la STR14 n°10. Je voudrais adresser un énorme merci à l'équipe pour m'avoir donné une voiture aussi compétitive. Nous avons l'impression d'être en pole position car septième était le mieux que nous puissions espérer. Nous savions que ce serait une qualification serrée, donc c'est génial d'atteindre la Q3 pour la quatrième fois de suite."

Ce résultat est pas le meilleur du Français depuis qu'il a réintégré Toro Rosso, à Spa-Francorchamps, et il confirme sa domination sur son coéquipier, Daniil Kvyat, puisqu'il a battu le Russe six fois en huit confrontations en qualification.

"Je me suis senti bien dans la voiture tout le week-end. Nous devons rester concentrés pour dimanche et finir le travail en marquant autant de points que possible", a ajouté Pierre Gasly.