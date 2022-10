Formule 1

GRAND PRIX JAPON - "Il faut comprendre d'où vient l'énorme bourde qui aurait pu causer un accident mortel à Suzuka"

Excès de zèle du conducteur de la dépanneuse ou mauvais timing de la commission de course ? C'est la question que se sont posés Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud dans le podcast Les Fous du Volant après avoir constaté la présence sur la piste d'une dépanneuse, venue dégager la monoplace Carlos Sainz en plein Grand Prix du Japon, alors que les voitures étaient toujours en course.

00:08:02, il y a 15 minutes