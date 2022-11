Formule 1

Formule 1 - Pourquoi il faut sauver le soldat Ricciardo ?

GRAND PRIX DU MEXIQUE - Daniel Ricciardo (McLaren) a (un peu) retrouvé le sourire. L’Australien s’est classé 7e à Mexico après une course d’attaque, aussi marquée par l’incident avec Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Le pilote de 33 ans ne sera pas sur la grille en 2023. Et c’est une perte plus importante qu’elle n’y paraît. (Réal : A. Thirion/M. Popovic)

00:08:39, il y a 24 minutes