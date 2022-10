Formule 1

Lucas parle F1 - GP Mexique : "À Mexico, Mercedes était l'équipe à battre mais ils ont tout gâché !"

GRAND PRIX MEXIQUE - C'est encore raté pour Hamilton et Mercedes, et là, c'est dur. Max Verstappen s'est encore imposé, mais là, ce n'est pas dû aux Red Bull. C'est entièrement la faute aux Flèches d'Argent, alors que nous avons tous cru à leur première victoire de la saison, Lucas le premier, car la voiture grise était enfin à la hauteur de la voiture bleue, et ce, à la régulière. Débrief.

00:03:09, il y a 20 minutes