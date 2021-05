Formule 1

"Alonso a retrouvé la grinta, et ça, c'est plutôt bon signe"

GRAND PRIX DU PORTUGAL - Focus sur Alpine qui décolle avec les belles performances d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso, respectivement 7e et 8e du Grand Prix du Portugal, dimanche. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta analysent le début de saison de la firme tricolore. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:10:24, il y a 17 minutes