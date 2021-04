Formule 1

Cirque Mansell, clash Alesi - Todt, Räikkönen en feu : les incroyables du GP du Portugal

GRAND PRIX DU PORTUGAL - Dès sa création en 1958, l'épreuve lusitanienne a commencé à écrire quelques uns des chapitres les plus célèbres de la Formule 1. Du geste extraordinaire de Stirling Moss et passant par les coups fourrés de Nigel Mansell et le coup de gueule de Jean Alesi contre "radio-Todt", retour ces moments uniques.

00:02:40, il y a 41 minutes