"En amont du Grand Prix de France de Formule 1 du 25 au 27 juin prochain, le Grand Prix de France Historique, troisième du nom dont la genèse entre la Fédération Française du Sport Automobile et HVM Racing remonte à 2017, se tiendra également au Circuit Paul Ricard du 11 au 13 Juin 2021" , a annoncé l'organisation du Grand Prix de France, mardi. Durant les trois jours de cet évènement, le GIP Grand Prix de France – Le Castellet mettra à l’honneur le patrimoine du sport automobile et l’héritage de ce sport en collaboration avec le promoteur HVM Racing.

"L’appellation 'Grand-Prix', est rappelons-le, de tradition française, a souligné Nicolas Deschaux, président de la FFSA. En 2017, souhaitant valoriser l’ensemble des compétitions historiques au plan national, la FFSA a créé le 'Grand Prix de France Historique' avec HVM Racing, son fidèle promoteur sur l’ 'Historic Tour', Championnat de France de la spécialité en Circuit. Biennal et nous replongeant dans l’atmosphère des compétitions d’époque, le 'Grand Prix de France Historique' s'est très vite rendu incontournable. En 2021, pour son troisième rendez-vous toujours organisé autour des grandes heures de la monoplace, il rejoint son présent dans le cadre du circuit Paul Ricard, maison du Grand Prix de France moderne sur lequel la F1 à fait son retour en 2018. Ce rassemblement du passé et du présent offrira au sport automobile national et à ses indénombrables passionnés un spectacle de très haute qualité".

"Véritable trait d’union entre le passé et le présent du circuit Paul Ricard, lieu d’excellence pour la Formule 1 hier comme aujourd’hui, le GP de France Historique s’invite de façon naturelle en prélude du GP de France 'moderne', s'est félicité Laurent Vallery-Masson, directeur général de HVM Racing. Dans le cadre d’un évènement spécifique, il offrira une occasion unique de se replonger dans l’âge d’or de la F1, des fifties à l’aube des années 90, et plus généralement, dans l’histoire de la monoplace. Nous y attendons notamment plus de 70 Formule 1 en course !"