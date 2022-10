Il avait promis qu'il serait avec Mercedes "jusqu'au jour de sa mort" il y a tout juste un mois, et juré qu'il ne "s'arrêterait pas de si tôt". Quelques jours plus tard, son patron, Toto Wolff, avait confié que son pilote se voyait "encore cinq ans en Formule 1". A 37 ans, Lewis Hamilton n'en a pas fini avec la Formule 1 et, sans vouloir l'avouer, désire obtenir ce huitième titre qui lui a glissé des mains lors de la finale à Abou Dabi, l'an dernier, avant de raccrocher.

Son actuel contrat arrive à échéance fin 2023, mais il n'a pas l'intention de faire durer le suspense, comme il l'avait fait lors de l'hiver 2020/2021. "Nous allons conclure un nouvel accord, a déclaré l'Anglais à la BBC, jeudi. Nous allons nous asseoir et en discuter au cours des deux prochains mois. 'Je veux continuer à courir. J'aime ce que je fais. Je le fais depuis 30 ans et je ne pense pas que je devrais arrêter."

Arrivé chez Mercedes en 2013 en provenance de McLaren, Lewis Hamilton détient déjà le record de Grands Prix courus avec une même marque, et atteindra même le chiffre de 200 participations à l'occasion de la dernière épreuve de la saison, le 20 novembre à Abou Dabi. Il détient par ailleurs le record de victoires (82) et de pole positions (77) avec une même marque, ainsi qu'avec le même moteur (103 dans les deux cas).

