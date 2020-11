Et maintenant, on fait quoi ? Voilà probablement la question que Lewis Hamilton va poser à Mercedes dans les prochaines semaines. Septuple champion du monde depuis dimanche dernier, le Britannique continue d'entretenir le flou sur son avenir, lui qui aimerait toutefois rester en F1 et plus particulièrement chez Mercedes. Concernant une éventuelle arrivée chez Ferrari, la rumeur a été définitivement balayée. Mais Hamilton a accepté de revenir dessus ce mardi.