Lewis Hamilton sera bien toujours au volant d'une Mercedes en 2022 ! Le doute a été levé ce samedi matin. L'écurie allemande a officialisé la prolongation du septuple champion du monde. Il a signé deux saisons de plus, soit jusqu'en 2023. "Mercedes-AMG Petronas F1 Team est ravi d'annoncer une prolongation de deux ans de son partenariat avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton, pour poursuivre une relation qui est devenue la plus couronnée de succès entre un pilote et une écurie dans l'histoire de la F1. Lewis pilotera pour Mercedes en 2022 et 2023", se félicite Mercedes.

Il y avait une zone d'ombre sur la suite de la carrière de Lewis Hamilton, qui avait déjà fait attendre tout le paddock entre les deux saisons pour prolonger son bail d'une saison seulement. Mais cette fois et alors qu'il est à la lutte avec Max Verstappen (Red Bull-Honda) pour la première place mondiale, le Britannique a décidé de mettre fin au suspense en prenant les devants pour rempiler jusqu'en 2023. "Je suis ravi que nous poursuivions notre partenariat pendant encore deux ans. Nous avons accompli tant de choses ensemble, mais nous avons encore beaucoup à accomplir, sur et en dehors de la piste", annonce le pilote de Stevenage dans le communiqué.

Qui avec lui ?

Après neuf années de collaboration et de succès à la pelle à l'image de ses 98 victoires en carrière - un record -, le pilote de 36 ans a donc encore faim. Et ce duel avec Max Verstappen lui a peut-être mis à l'eau la bouche. Tout comme les prochains défis qui s'annoncent pour la F1 alors que l'entrée en vigueur en 2022 d'une nouvelle réglementation et de nouvelles monoplaces est présentées comme une révolution : "Nous entrons dans une nouvelle ère automobile qui sera stimulante et excitante et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir d'autre ensemble", a encore avoué le Britannique qui remercie son équipe pour son soutien dans sa "volonté d'améliorer la diversité et l'égalité dans notre sport".

Reste maintenant à savoir qui l'accompagnera l'année prochaine en tant qu'équipier. Si des rumeurs évoquent une insistance l'arrivée de George Russell au volant d'une Mercedes lors du prochain exercice (ndlr : Mercedes aurait prévu de l'officialiser lors du week-end à Silverstone, soit 16-18 juillet ), Lewis Hamilton n'a pas caché qu'il aimerait garder Valtteri Bottas en tant qu'équipier. A-t-il négocié cela pour prolonger ? Réponse dans quelques semaines.

