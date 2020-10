Après Lewis Hamilton, son ancien coéquipier Nico Rosberg, champion du monde en 2016, va également aligner une équipe dans le championnat Extreme E qui débute l'an prochain. Cette compétition vise à organiser des courses de voitures électriques type SUV dans des zones d'écosystèmes fragiles dans le but de sensibiliser le public à leur protection. Cinq manches sont prévues en 2021 au Sénégal, en Arabie saoudite, au Népal, au Groenland et au Brésil.

"Nous sommes très heureux de dévoiler Rosberg Xtreme Racing comme le dernier participant en date au championnat Extreme E. Celui-ci représente une fantastique occasion de mettre en avant les effets du réchauffement climatique et de lutter contre ce qui représente la plus grande menace contre notre planète aujourd'hui", a affirmé Nico Rosberg dans un communiqué jeudi. Cette équipe sera rattachée à Rosberg Racing, créée par Keke Rosberg, le père de Nico et lui-même champion du monde de F1 en 1982.