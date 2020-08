"Je stresse plus devant les matches du PSG qu'avant mes propres courses", a confié le pilote de F1 français Pierre Gasly, "immense fan" du club parisien, jeudi, au lendemain de sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Pierre Gasly est un homme (très) heureux ce jeudi. Le pilote français, grand supporter du PSG, savoure plus que jamais la qualification de son équipe en demi-finale de la Ligue des champions. "Je ne pourrais pas être plus heureux aujourd'hui", a-t-il assuré en conférence de presse, en marge du Grand Prix d'Espagne. "Ca a été un peu plus de 90 minutes intenses, avec beaucoup de cris, pas pour les mêmes raisons au début et à la fin", a-t-il raconté. "Les 90 premières minutes étaient dures, puis très excitantes quand ils ont commencé à marquer."

Play Icon WATCH Feu d'artifice et fumis à gogo : grosse ambiance au Parc après la qualification du PSG 00:00:44

Grand Prix d'Espagne Négatif au COVID-19, Pérez fera son retour à Barcelone IL Y A 4 HEURES

Mené jusqu'à la 90e minute, le PSG a renversé l'Atalanta Bergame (2-1) mercredi, décrochant sa première demi-finale de Ligue des champions depuis 1995, le jour des 50 ans du club. Longtemps insipides après l'ouverture du score par l'Atalanta à la 27e minute, les Parisiens ont égalisé au bout du suspense grâce à Marquinhos (90e), puis l'ont emporté grâce à Eric Maxim Choupo-Moting (90e+3) servi par Kylian Mbappé, atteignant enfin le dernier carré après sept années consécutives à buter sur les huitièmes ou les quarts.

Le PSG affrontera Leipzig ou l'Atlético Madrid, qui se rencontrent jeudi soir, mardi 18 août en demi-finale de ce tournoi au format raccourci disputé à huis clos à Lisbonne (Portugal).

Formule 1 Ferrari et Renault vont bien faire appel... Racing Point aussi HIER À 10:30