Le futur se joue maintenant. Le groupe Volkswagen s'est déclaré favorable jeudi au projet de ses filiales Porsche et Audi de rejoindre la Formule 1 dès 2026 à condition que le championnat réussisse sa mue écologique. "Direction et conseil de surveillance de Volkswagen, Porsche et Audi ont approuvé les plans pour une éventuelle entrée des marques en Formule 1", a indiqué à l'AFP un porte-parole du constructeur allemand. "Nous avons ainsi en principe la possibilité de rejoindre dès 2026" le championnat, a ajouté une porte-parole d'Audi. "Aucune décision n'a encore été prise, nous sommes dans la phase finale de l'étude."

Ad

Saison 2022 Mazepin ne digère pas son exclusion de Haas IL Y A 5 HEURES

Le patron de Porsche, Oliver Blume, a confirmé fin mars l'étude d'une entrée en Formule 1, la presse évoquant des "négociations" avec Red Bull. "Une décision finale n'a pas encore été prise", a dit une porte-parole de la marque. Audi pourrait de son côté racheter McLaren : le constructeur propose désormais quelque 650 millions d'euros pour l'écurie britannique, contre une première offre de 450 millions jugée trop faible par la cible, a rapporté dimanche l'hebdomadaire Automobilwoche. D'autres options passeraient par Sauber (présente en F1 sous le nom d'Alfa Romeo Sauber), Williams ou un partenariat avec Aston Martin, selon le quotidien Handelsblatt.

Evolution, budget cap, paix des ménages… Ferrari, une méthode de champion

Engagé comme l'ensemble du groupe Volkswagen dans un vaste virage électrique, Audi et Porsche espère profiter d'une entrée en Formule 1 pour afficher leurs technologies et ambitions "vertes". Audi ne rejoindra le championnat qu'à "condition" que le règlement valable à partir de 2026 "prévoie de vastes changements pour un sport plus durable", a expliqué jeudi la porte-parole. "Nous sommes pour cela en contact avec la fédération FIA." Le patron d'Audi, Markus Duesmann, est un grand fan de courses automobiles : il était, avant de rejoindre le groupe Volkswagen, responsable du développement des moteurs au sein de l'écurie BMW en F1.

"Il y a plusieurs chantiers ouverts chez Mercedes, ils ne vont pas en voir le bout tout de suite"

Grand Prix d'Australie "Sans DRS, il est pratiquement impossible de dépasser" : La F1 a-t-elle déjà failli ? IL Y A 13 HEURES