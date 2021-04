Formule 1

"Prost, c’est de la musique classique quand Senna c’est le rock and roll"

Alain Prost et Ayrton Senna, deux des plus grands pilotes de l'histoire. De leur histoire commune et de leurs caractères totalement opposés est née une immense rivalité, à nulle autre pareille. D’un côté la musique classique, de l’autre le rock and roll. L'intégralité de l'émission avec Maxime Dupuis, Stéphane Vrignaud, Gilles Della Posta et Jean-Louis Moncet est à retrouver en podcast dès lundi.

00:03:31, il y a 14 heures