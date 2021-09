Formule 1

Red Bull n'a pas besoin de mettre de l'huile sur le feu, ça ne fait qu'envenimer les choses"

FORMULE 1 - Invité exceptionnel de l'émission les Fous du Volant, Olivier Panis livre son point de vue sur l'affrontement entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. L'ancien pilote de F1 déplore la gestion "nulle" de Red Bull sur la rivalité grandissante et loue au contraire la stratégie de Mercedes et de son patron Toto Wolff. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:11:24, il y a 24 minutes