Williams titularise Robert Kubica, de retour en F1 huit ans après son terrible accident

C'était annoncé depuis plusieurs jours. Et c'est officiel depuis ce jeudi matin : Robert Kubica fait son grand retour en Formule 1 ! Huit ans après sont terrible accident de rallye, le pilote polonais a signé un contrat d'une saison avec l'écurie Williams. Il prend ainsi la place de Sergey Sirotkin. Dans cette course à un baquet payant, Kubica apportait plus de partenaires que le jeune pilote russe.

L'ancien pilote BMW et Renault sera associé à George Russell (20 ans), le vainqueur du championnat du Formule 2 cette saison. "Ce retour est l'une des plus belles nouvelles de ma vie (...) La route a été longue, mais cet immense défi se termine avec cette annonce. Un nouveau commence dès aujourd'hui", confie Kubica dans le communiqué de Williams.

"Ce ne sera pas simple, mais avec travail et dévouement, nous pouvons faire un gros travail avec George (Russell). Cette année n'a pas été simple, mais j'ai beaucoup appris et je tiens à remercier Sir Frank Williams et Claire Williams pour cette opportunité", poursuit-il. Après des tests avec Renault l'an passé, Kubica était devenu le pilote réserve de Williams cette saison. Visiblement, son niveau a convaincu l'écurie de Grove de lui offrir cette promotion.

