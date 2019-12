Comme tous les ans, nous nous sommes posé la question de savoir quelle grille résumerait les 21 séances de qualification de l'année, et repris le barème en vigueur en attribuant, pour chaque grille de départ, un point à l'homme de la pole position, deux points à l'auteur du deuxième temps, etc…

Afin d'éviter qu'une contre-performance, une défaillance technique, un fait exceptionnel malencontreux ne fausse le score total d'un pilote, nous avons retiré ses quatre moins bons résultats du samedi. Pour chacun des 20 pilotes du Mondial, nous avons ainsi retenus les 17 meilleures places de grille.

Comme en 2018, Lewis Hamilton apparaît à la première place de cette grille-type que nous avons constituée pour résumer ce qui restera de tous ces samedis après-midi. Sur la route de son sixième titre, le Britannique a fait preuve de la régularité aux avant-poste qu'il faut avoir pour être un candidat à la consécration. Cependant, il n'a pas flambé : avec cinq pole positions, il n'a pas fini en tête des bilans, devancé par Charles Leclerc (Ferrari), auteurs de sept positions de pointe.

Crédité d'un total de 33 points (17 étant le minimum), le n°44 de Mercedes est parti 13 fois de la 1re ligne. Personne n'a fait mieux, et il n'a pas non plus connu de problème en qualification. Sa 5e place à Austin est son plus mauvais résultat de la saison, alors que tous ses rivaux ont été obligés de partir au moins une fois de la 15e fois de grille, voire au-delà.

Grosjean 13e

Avec cinq pole positions et 41 points, Valtteri Bottas lui a opposé une belle résistance. De fait, il complète logiquement la 1re ligne.

En 2e ligne, on retrouve Charles Leclerc (43 points) devant Sebastien Vettel (47), ce qui là encore est normal : le Monégasque est parti sept fois en tête de grille contre deux à l'Allemand, et il a dominé 10 fois contre 8 (trois incidents technique en qualification ont avorté leur duel) son prestigieux coéquipier.

Max Verstappen (57 points) doit donc se contenter de la troisième ligne malgré deux pole positions, alors que, beaucoup plus loin, Lando Norris (134 points) est la véritable surprise de notre classement. En effet, le débutant de McLaren souffle la sixième place au Français Pierre Gasly (140 points), qui a eu un manque à gagner évident en rétrogradant de Red Bull à Toro Rosso.

Le Top 10 refermé par Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et Alexander Albon, on remarque la 13e place de Romain Grosjean, deux rangs derrière son coéquipier Kevin Magnussen.