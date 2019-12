Ferrari a apprécié la saison 2019 de Charles Leclerc. La preuve, l'écurie italienne a blindé son jeune pilote de 22 ans. Avec cette prolongation, le Monégasque est ainsi lié à la Scuderia jusqu'en 2024 et pourrait multiplier son salaire par trois, selon la Gazzetta dello Sport. Une offre qui prouve que Ferrari voit dans la durée avec Charles Leclerc. Car en Formule 1, il est rare qu'une écurie propose un contrat aussi long à son pilote.

Malgré les rumeurs évoquant des discussions entre Ferrari et Lewis Hamilton et une saison 2019 qui a été marquée par une lutte interne avec Sebastian Vettel pour la place de pilote numéro un, cette prolongation conforte Charles Leclerc avant d'entamer l'exercice 2020. Une prolongation qui est le fruit d'un travail remarquable pour sa première année chez la Scuderia. Une première saison qui l'a vu remporter deux victoires et décrocher sept pole positions.

Avec cette probable prolongation, Charles Leclerc est conforté par Ferrari. Au détriment de Sebastian Vettel ?Getty Images

"Qu'est-ce que je veux sous le sapin de Noël ? Une Ferrari super compétitive pour remporter le championnat du monde." Voici ce qu'aurait déclaré le pilote monégasque il y a quelques jours à ses dirigeants. Avec 264 points au compteur, Charles Leclerc a dominé son équipier de 24 unités en 2019. Mais pour voir plus haut qu'une quatrième place (ndlr : derrière Hamilton, Bottas et Verstappen) en 2020, le Monégasque aura en effet besoin d'une Ferrari compétitive. Et d'une totale confiance de son écurie...