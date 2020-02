Pour Mercedes, la boucle est bouclée. Après avoir demarré les essais hivernaux de Barcelone en fanfare puis subi un gros contretemps ce jeudi avec des problèmes mécaniques poussant Valterri Bottas et Lewis Hamilton en septième et treizième position, l'écurie allemande a retrouvé une place plus conforme à son standing ce vendredi.

En effet, le pilote finlandais a dominé la dernière journée d'essais (1'16''196) devant Max Verstappen (à 0''073) et Daniel Ricciardo (à 0''080). En revanche, ce n'est pas encore parfait pour Lewis Hamilton, qui a terminé cinquième (à 0''214).

De son côté, Charles Leclerc (à 0''164), quatrième, n'a pas fait aussi bien que son coéquipier, Sebastian Vettel, qui s'était imposé la veille et absent de la séance du jour. Particulièrement en forme depuis le début des essais hivernaux au volant de la surprenante Racing Point, Sergio Perez n'a pas pu faire mieux que septième ce vendredi (à 0''438).

Chez les Français présents sur la piste, Esteban Ocon et Romain Grosjean ont respectivement conclu la séance en sixième (à 0''237) et onzième position (à 0''841).