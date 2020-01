Au tour de Mercedes. Ce vendredi, l'écurie allemande a officialisé la date de présentation de sa nouvelle monoplace. Prenez note, c'est pour le 14 février, soit trois jours après celle de la Scuderia Ferrari. Comme de tradition, la présentation aura lieu du côté de Silverstone. Selon toute vraisemblance, la nouvelle monoplace de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas devrait s'appeler W11.

Forcément, cet évènement est très attendu. Et il promet d'être largement suivi. Mercedes reste sur une série de six championnats du monde, pilotes comme constructeurs. Cette saison, Ferrari et Red Bull tenteront à nouveau de stopper cette hégémonie. En vain ?