Formule 1

Bilan des Français en F1 : "J’espère que Gasly ne fera pas le travail de Perez chez Red Bull… ce serait s’enterrer"

SAISON 2021 - C’est l’heure du bilan dans les Fous du Volant, y compris pour les deux Français en F1 cette année : Pierre Gasly (Alpha Tauri, 9e) et Esteban Ocon (Alpine, 11e), crédité d’une victoire. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta se rejoignent sur les opus solides des deux pilotes… et sur une crainte : voir Gasly faire le boulot de lieutenant de Max Verstappen chez Red Bull.

00:03:20, il y a une heure