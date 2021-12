Formule 1

4 champions du monde, 1 débutant, 1 revenant : Voici les 20 pilotes F1 2022

FORMULE 1 - Max Verstappen (Red Bull) à peine sacré champion du monde, le paddock s'est déjà tourné vers la saison 2022, qui mettra encore en scène quatre champions du monde, avec Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin) et Fernando Alonso (Alpine). L'arrivée de George Russell chez Mercedes était le principal transfert à noter, on aura aussi un rookie et un revenant.

00:01:37, il y a 18 minutes