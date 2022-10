Formule 1

Pourquoi le duo Verstappen-Red Bull est si fort

LES FOUS DU VOLANT – Malgré un problème de pistolet aux stands qui aurait pu offrir la victoire à Lewis Hamilton, Max Verstappen et Red Bull ont encore fait preuve d’une domination sans partage et le Néerlandais s’est imposé pour la 13e fois cette saison. Il égale ainsi le record de victoires en une saison et pourrait battre un autre record d’ici la fin de l’année.

00:09:26, il y a 10 heures