Formule 1

LES FOUS DU VOLANT - "Ferrari se comporte comme un outsider au lieu d'un leader"

LES FOUS DU VOLANT - Le championnat du monde reprend ce week-end à Spa et nos journalistes Gilles Della Posta et Julien Pereira se demandent si la trêve a fait du bien à Ferrari. Avec l'une si ce n'est la meilleure voiture du plateau, la Scuderia a multiplié les erreurs en première partie de saison et a quasiment dit adieu au titre. Alors comment faire pour retrouver le chemin du succès ?

00:10:20, 22/08/2022 à 15:14