L'affaire Oscar Piastri qui agitait le paddock depuis le 1er août dernier vient de trouver son épilogue. Deux écuries, Alpine et McLaren, revendiquaient un contrat en bonne et due forme avec l'espoir Oscar Piastri pour la saison prochaine. Le Bureau de reconnaissance des contrats de la Fédération internationale de l'automobile, arbitre des litiges, a tranché en faveur de la seconde, vendredi. Dans la foulée, McLaren a officialisé la titularisation du prodige de Melbourne âgé de 21 ans pour 2023 et 2024.

Il remplacera son compatriote Daniel Ricciardo, remercié un an avant le terme de son contrat avec l'écurie de Woking, et fera équipe avec l'Anglais Lando Norris, 22 ans, engagé jusqu'en 2025 inclus.

Plus d'infos à suivre...

