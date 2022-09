Mick Schumacher traverse une mauvaise semaine, c'est le moins que l'on puisse dire. Averti officiellement mardi par la Ferrari qu'il ne fera plus partie de la Drivers Academy l'an prochain, mis en ballotage défavorable dans la foulée par Günther Steiner chez Haas en vue de la saison prochaine, le fils du septuple champion du monde, Michael Schumacher, n'est plus sûr de garder son volant en Formule 1 l'an prochain. Alors qu'en avril dernier, il commentait sans amertume ni surprise apparentes la prolongation de contrat de Carlos Sainz, en expliquant que son heure en rouge viendrait. Persuadé qu'une place lui était réservée à la Scuderia.

Avec ses pilotes signés jusqu'en 2024, Maranello lui avait envoyé un signal clair, mais le champion de Formule 2 2022, mis en difficulté par Kevin Magnussen cette saison, pensait pouvoir progresser dans la hiérarchie du peloton pour sa troisième année parmi l'élite, trouver mieux que l'écurie satellite étasunienne, histoire de se rapprocher d'un top team.

Ferrari ne lui est plus d'aucune aide

Mais depuis, les quelques rares baquets disponibles se sont remplis. Le futur retraité Sebastian Vettel a poussé pour lui donner son volant mais Aston Martin s'est précipité sur Fernando Alonso. Et Alpine pense d'abord à Pierre Gasly. Une chance, alors, de se recaser chez AlphaTauri ? Helmut Marko vient de refermer le dossier, et plutôt brutalement. "Il n'est pas l'un des nôtres. Il est un pilote junior de Ferrari et c'est pourquoi nous n'avons jamais fait affaire avec lui", a expliqué samedi à Sky Allemagne, dans le paddock de Zandvoort, le conseiller spécial de Red Bul Ring, qui fait et défait les carrières chez Red Bull et son écurie sœur.

Une piste de plus qui s'envole pour le jeune Mick, qui n'a pas obtenu de résultats tangibles en Grand Prix depuis ses débuts en 2021, à part une 8e place au Grand Prix de Grande-Bretagne et une 6e dans la foulée en Autriche. Visiblement trop peu et trop tardif pour les décideurs, qui par ailleurs, savent l'expérimenté Daniel Ricciardo à la recherche d'un contrat.

