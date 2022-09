Le calendrier 2023 de Formule 1 continue de se dévoiler. Ce mardi, le promoteur de la discipline et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ont officialisé la tenue d'un total de six courses sprint l'an prochain, comme annoncé par Stefano Domenicali, le PDG de la F1, dans le communiqué officialisant cette nouvelle : "Six sprints feront partie du championnat à partir de 2023, porté par le succès de ce nouveau format introduit pour la première fois en 2021."

Soit le double de ce qui était prévu cette année. Après l'Émilie-Romagne (24 avril) et l'Autriche (10 juillet), la dernière course sprint qualificative de la saison doit se disputer au Brésil le week-end du 13 novembre. Pour l'année prochaine, il n'a pas été précisé quels pays accueilleront ce format de course, introduit dans l'optique de donner un tout nouvel attrait à cette discipline.

Le format a été décrié par les pilotes

Cette deuxième course rajoutée dans un week-end dure environ une demi-heure et se déroule le samedi. Elle sert ensuite à déterminer la grille de départ du Grand Prix toujours programmé, quant à lui, le dimanche. Ce format a aussi très souvent été décrié chez les pilotes. "Les sprints apportent une dynamique passionnante au format du week-end de course et se sont avérés populaires au cours des deux dernières saisons", a défendu Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA.

Plus tôt ce mois-ci, la Formule 1 a publié le calendrier des courses pour 2023, qui comptera un nombre record de 24 Grands Prix, dont Monaco - un temps menacé de disparition - mais sans le GP de France.

