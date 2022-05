C'est une rumeur qui circulait dans le paddock depuis plusieurs semaines. Depuis ce mardi, la voilà officialisée : Sergio Pérez a bien signé un nouveau contrat avec Red Bull jusqu'en 2024. "L'écurie est très heureuse d'annoncer cette prolongation de deux saisons", indique le communiqué. Tout juste vainqueur du Grand Prix de Monaco, le prince mexicain verrouille donc à double tour son baquet.

"Remporter le Grand Prix de Monaco est un rêve pour tout pilote et annoncer ensuite que je vais rester dans l’équipe jusqu’en 2024 me rend extrêmement heureux. Je suis tellement fier de faire partie de cette équipe et je me sens complètement chez moi désormais, a réagi Pérez. Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max (Verstappen, ndlr), sur et en dehors de la piste, contribue certainement à nous faire avancer encore plus. Nous avons construit une dynamique formidable en tant qu’équipe et cette saison le montre, je suis impatient de voir où cela peut nous mener à l’avenir."

Troisième du classement des pilotes à seulement quinze petits points de son coéquipier, toujours leader, Pérez compte bien jouer sa carte à fond cette saison. "Depuis qu'il a rejoint Red Bull, Checo a fait un travail fantastique, a confié Christian Horner dans le communiqué. Maintes et maintes fois, il a prouvé qu'il était non seulement un magnifique pilote d'équipe (...) Mais au fur et à mesure, il est devenu une véritable force. Cette année, il a franchi une nouvelle étape et l'écart avec Max s'est considérablement réduit (...) Pour nous, conserver son rythme, son savoir-faire et son expérience était une évidence et nous sommes ravis que Checo continue à courir pour l'équipe jusqu'en 2024."

