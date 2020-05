FORMULE 1 - Il s'appelle Atsushi Hrok, il est "quelqu'un d'ordinaire" de son propre aveu mais depuis quelques jours, il fait beaucoup parler de lui. La raison ? Ce fan d'Ayrton Senna a reproduit, avec énormément de réalisme, le tour de pole du Brésilien. Le tout avec un simulateur qu'il a fabriqué de ses propres mains.

Au fond, Atsushi Hrok est un peu comme nous tous, amateurs de sports mécaniques. Dans ses rêves de jeunesse, lui aussi s'est parfois imaginé devenir pilote de Formule 1. Ces illusions sont transgénérationnelles mais se renouvellent, aussi, au gré des époques et des champions qui les marquent. Comme des milliers d'autres, dans son pays et ailleurs, le Japonais a particulièrement fantasmé le 11 mai 1991. "J'en ai vraiment eu la chair de poule", nous raconte-t-il.

Ce jour là, dans les rues étroites de Monaco, il y avait effectivement tout pour vous faire dresser les poils. Un son mythique, une McLaren qui l'est tout autant et, à son bord, le légendaire Ayrton Senna. Le Brésilien s'était offert la pole, une de plus, et les spectateurs chanceux avaient pu la vivre en caméra embarquée. Atsushi était l'un d'eux.

Formule 1 Prost, Senna, Schumacher, Hamilton... : Leurs premiers tours de surdoués qui ont sidéré la F1 02/04/2020 À 18:12

Cinq ans de travail

À l'époque, déjà, il passait beaucoup de temps avec son père. "Il est chauffeur de bus mais il adore bricoler, nous confie-t-il. Chez lui, il dispose de tout un tas d'outils. Pour sa maison ou son jardin, il a toujours fabriqué les choses lui-même et depuis tout petit, je lui donne un coup de main." Mais en 1991, il n'imaginait certainement pas que toutes ces compétences acquises au contact paternel lui permettraient d'effleurer, près de 30 ans plus tard, ses rêves d'enfant.

Ayrton Senna (McLaren) à La Rascasse au Grand Prix de Monaco, le 12 mai 1991 Crédits Getty Images

Mai 2020. Atsushi s'installe dans un simulateur. Pas n'importe lequel. Celui-ci ne se trouve pas dans les nombreux magasins qui ont profité du boom des jeux vidéos pour diversifier leurs rayons. Non. Ce simulateur est uniquement le fruit de son imagination, de son travail et de sa patience. "Je ne suis pas ingénieur, je suis quelqu'un d'ordinaire, mais je suis assez doué pour ce genre de choses artisanales, assure-t-il. Je ne sais pas véritablement combien de temps tout cela m'a pris, car je l'ai fait au fur et à mesure. Mais j'ai commencé son développement il y a 5 ans."

Entre-temps, l'homme s'est aussi offert une réplique de l'équipement de son idole. Et une copie du mémorable du casque jaune et vert, acheté pour environ 300 dollars lors d'une vente aux enchères en ligne. L'un des prix de la dévotion. "Senna est une idole absolue pour moi, et pour beaucoup de Japonais, détaille-t-il. Ici, même ceux qui ne connaissaient pas la F1 l'appréciaient. Son esprit nous donne beaucoup de courage et de motivation."

Le Brésil l'a vu !

Sur le jeu rFactor2, il a disputé le Grand Prix de Monaco à des dizaines de reprises mais cette fois, il s'apprête à reproduire, de la manière la plus réaliste possible, ce qui s'était passé en Principauté, 29 ans plus tôt. Le tout en se filmant comme Senna l'avait été par la caméra embarquée de la MP4/6. "En réalité, ce n'est pas ma première vidéo, précise-t-il. Mais c'est la première où je porte ce casque."

Le détail est important. La performance est honorable sans être extraordinaire. "Senna a fait son tour en 1'20"344. Moi, j'ai bouclé le mien en 1'22"655, note-t-il. Très franchement, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que Senna de toute façon."

Qu'importe. L'impression visuelle, elle, est réussie. Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo fait rapidement le buzz sur les internets du Japon, de France et surtout, du Brésil. "Elle a été louée pour être diffusée là-bas, se réjouit-il. Des gens du monde entier en discutent. Elle pourrait même être publiée sur le site officiel de Senna !" Cela, il ne l'aurait certainement pas imaginé, trente ans plus tôt. Même dans ses rêves les plus fous.

Formule 1 Senna, une légende toujours fascinante 01/05/2019 À 12:17